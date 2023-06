Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.













'Debbo confessare che mai come questi due mesi ho visto confondere il piano istituzionale con quello di partito.E lo dico da un che da commissario alla ricostruzione post-sisma si è dovuto confrontare con sette governi differenti, di diverso colore politico. Ma ho sempre messo avanti lo spirito di collaborazione istituzionale, non la competizione tra partiti - continua Bonaccini - Con Figliuolo ho e abbiamo collaborato molto bene durante la pandemia e qui nessuno ha niente contro di lui. Anzi. E' figura autorevole. Ci siamo sentiti e già all'inizio della prossima settimana lo incontreremo qui in Emilia Romagna con sindaci e rappresentanze economiche e sociali. Occorre lavorare in massima sinergia e recuperare il tempo perso'.In merito al Pd e all'opposizione Bonaccini sottolinea 'la necessità di irrobustire la nostra opposizione affiancando ad ogni no una controproposta che parli al Paese. Se adesso si arriva ad una proposta unitaria delle opposizioni su una proposta di legge per il salari ominimo lo considero un passo avanti concreto. E spero accada lo stesso sulla sanità pubblica, che il governo sta tagliando'.