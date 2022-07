Bonaccini: 'Avanti sul rigassificatore di Ravenna'. Ma è protesta

L'impegno per il rigassificatore a Ravenna va avanti, malgrado la crisi di governo. Lo assicura Stefano Bonaccini, presidente della Regione dell'Emilia-Romagna che dal teatro Alighieri di Ravenna, in occasione del Centenario dell'assalto squadrista alla sede della Federazione dello cooperative del territorio, alla presenza del presidente Sergio Mattarella, ricorda come questa terra sia in prima linea per affrontare le emergenze nazionali. 'L'Emilia-Romagna è pronta a raccogliere queste sfide e a dare il proprio contributo per il nostro territorio ma, soprattutto, per il Paese', conferma. 'Siamo a Ravenna: basti pensare al rigassificatore che realizzeremo qui, al largo della costa, al servizio di tutti gli italiani per raggiungere o contribuire a farlo l'autosufficienza energetica e contrastare la rincorsa dei prezzi, insieme al parco eolico e del fotovoltaico fra i più grandi in Europa. Perché sappiamo che il futuro deve essere delle energie rinnovabili pulite'.Come commissario di governo, 'col supporto del sindaco di Ravenna Michele De Pascale e di tutte le parti sociali di questo territorio non rallenterò e non rallenteremo nemmeno di un instante il procedimento autorizzatorio, per corrispondere presto e bene a questo primario interesse nazionale'. All'uscita dal teatro, sollecitato dai cronisti, il presidente Bonaccini spiega di aver trovato l'adesione della città al progetto: 'Sono venuto a Ravenna pochi giorni fa - chiarisce - insieme al sindaco e all'amministrazione comunale abbiamo incontrato sindacati, le associazioni imprenditoriali, dai commercianti agli artigiani e confindustria, e tutti ci hanno detto 'fate il prima possibile''. In definitiva, 'E' il territorio, la città che capiscono l'importanza di avere un rigassificatore per il Paese che entrerà in funzione tra due anni e contribuirà ad essere meno dipendenti da altri e, soprattutto, rimettendo il gas a disposizione degli italiani permetterà di ridurre il costo, oggi drammatico'. Però 'non ci fermiamo lì - aggiunge - quello è l'emergenza, noi vogliamo guardare alla transizione ecologica. Abbiamo avuto già l'ok della Conferenza servizi e vogliamo procedere al più grande parco eolico e fotovoltaico in mare d'Italia, tra i principali in Europa. E' il nostro impegno e quello che faremo'.Intanto anche i Verdi in Emilia-Romagna (che in Regione sono dentro la maggioranza a sostegno del governatore Stefano Bonaccini) scendono in piazza contro il rigassificatore a fianco di Legambiente, Fridays for Future e del Coordinamento ravennate 'Oltre i fossili'. 'In 120 giorni non si ottiene l'autorizzazione nemmeno per aprire un chiosco di piadine- attaccano la consigliera regionale di Europa Verde, Silvia Zamboni, e il co-portavoce del partito Paolo Galletti- gli stessi 120 giorni basteranno invece per autorizzare l'ormeggio del rigassificatore Snam nel porto di Ravenna, a 8,5 chilometri dalla costa, e per la realizzazione del metanodotto di circa 40 chilometri che collegherà l'impianto galleggiante all'hub a terra. E sempre per bruciare i tempi, il decreto dell'ex Governo Draghi non prevede la procedura di Via'. Da un lato, dunque, 'si corre col rigassificatore- contestano i Verdi- mentre le comunità energetiche rinnovabili aspettano i decreti attuativi. Un ritardo che tiene bloccati 2,2 miliardi di euro di incentivi previsti dal Pnrr. E aspettano anche i progetti delle rinnovabili'. Secondo Zamboni e Galletti, la risposta al caro energia e ai cambiamenti climatici passa da 'l'incremento dell'efficienza energetica per ridurre i consumi e lo sviluppo delle rinnovabili. Invece si continua a investire sul gas metano, con una proiezione temporale che va ben al di là dell'emergenza innescata dalla guerra in Ucraina'. Il rigassificatore di Ravenna, infatti, 'verrà autorizzato per funzionare 25 anni' e nel decreto si concedono '30 milioni di euro all'anno per un periodo di 20 anni (dal 2024 al 2043) a chi realizza questi impianti galleggianti- segnalano i Verdi- con tanti saluti alla transizione energetica e decarbonizzazione'.A Ravenna, continuano i Verdi, il rigassificatore dovrebbe entrare in funzione nel 2024, 'per cui nella fase considerata più critica del biennio 2022 e 2023 trascorreremo due inverni senza poter fare affidamento su quel gas'. Tra l'altro, sottolineano Zamboni e Galletti, 'parliamo dello shale gas estratto negli Usa con il fracking, un processo devastante che devasta il sottosuolo e comporta un consumo d'acqua abnorme'. Anche il bilancio energetico dell'impianto per i Verdi 'solleva più di un dubbio. Il 30% dell'energia del gas se ne va nel processo di liquefazione e rigassificazione, a cui si aggiunge il gasolio per il trasporto' via mare. Inoltre, l'acqua di scarico dall'impianto 'sarà più fredda di sette gradi rispetto a quella prelevata'. Per Europa Verde, dunque, '25 anni di funzionamento dei rigassificatori sono inaccettabili' e per questo sabato sarà in piazza a Ravenna, per chiedere non solo di dare priorità alle fonti di energia rinnovabili e all'efficientamento energetico degli edifici pubblici e privati, ma anche una 'drastica riduzione della durata di funzionamento' dei rigassificatori, ormai già acquistati. 'E l'Emilia-Romagna deve diventare una Regione modello della transizione energetica del Paese a favore dell'impiego di fonti di energia rinnovabili- esortano Zamboni e Galletti- bene dunque l'impianto eolico-solare galleggiante Agnes al largo di Ravenna. E avanti con la proposta di Europa Verde di una Riviera Adriatica eolico-solare, a partire dall'impianto eolico offshore di Rimini'.