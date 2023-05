Bonaccini: 'Da oltre un secolo non pioveva così tanto in 48 ore'

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.













Abbiamo purtropp o- conferma Bonaccini- due vittime, una per il crollo di un'abitazione a Fontanelice, a causa di una frana, e un signore 80enne nel Comune di Castel Bolognese che, a quanto pare, da solo ha superato l'area in cui non si può accedere ed è stato travolto dall'acqua. Siamo vicine alle famiglie delle due persone'.Aggiunge il presidente dell'Emilia-Romagna sul climate change: 'Dentro alla transizione ecologica, serve uno sforzo gigantesco. Stiamo facendo già tanto, sia sui fondi a tema previsti dal Pnrr sia sui fondi strutturali europei. Ed è arrivato a Bologna - ricorda Bonaccini - un centro meteo che farà previsioni per tutta Europa, così come ci è stata assegnata l'Università delle Nazioni Unite, la prima nell'area mediterranea, che permetterà di studiare proprio i cambiamenti climatici, attraverso tecnologia e digitale. È un'emergenza vera e propria quella del cambiamento climatico, stanno succedendo troppi fenomeni che non conoscevamo fino a pochi anni fa'.