Bonaccini deve continuare e Salvini va fermato: ecco + Europa

'Proseguire con il buon governo dell'Emilia-Romagna e bloccare l'ondata sovranista e l'Opa politica ed anti-europeista lanciata da Salvini'. E' il doppio obiettivo dichiarato da Benedetto della Vedova, segretario nazionale della lista +Europa, formazione politica che in Emilia-Romagna, in vista del voto del 26 gennaio, ha trovato alleati e sostegno nel partito socialista e nel partito repubblicano. All'interno della coalizione di centro sinistra che sostiene il presidente uscente Stefano Bonaccini. Oggi Della Vedova era a Modena per la presentazione degli otto candidati modenesi. Alla presenza dei segretari provinciali di PSI e PRI, Graziella Giovannini e Paolo Ballestrazzi.'Vogliamo mantenere la sinistra al governo della Regione ma chiedendo a Bonaccini e alla coalizione maggiore pluralismo' - sottolina il candidato Paolo Cristoni, storico esponente socialista e dirigente cooperativo, già parlamentare PSI e già sindaco di Castelfranco.'Crediamo di avere fatto bene a fare questa scelta perché nella coalizione di centro sinistra c'è tutto ciò che è necessario fare per il futuro della regione e dell'Italia. Con una condizione. Vogliamo pluralità nella gestione del potere e alla guida delle istituzioni democratiche'

'Un progetto riformista ed europeista che si pone come baluardo rispetto all'avanzata sovranista di Salvini. Non mi esprimo sulla candidata Borgonzoni, che non conosco, ma conosco l'importanza di contrastare l'Opa politica ma senza contenuti programmatici se non quelli di portare al potere la politica sovranista di Salvini'

Compongono la lista, oltre a Paolo Cristoni, Anna Castiello di San Prospero, Marcella Manni di Modena, il tecnico finalese Giampolo Briscagli, Vanessa Mussini, veterinaria comportamentista di Formigine, Teresa Savino, di Carpi, attiva nel settore della gastronomia, Ivan Montanari, ed il mirandolese Ruben Giovannoni