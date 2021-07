Bonaccini: 'Giusto vaccinarsi ma non c'è obbligo, nessuno si spaventi'

Per 'evitare focolai' nelle scuole, e quindi la dad, ci vuole il vaccino: per cui è 'cosa buona e giusta farlo'. Ma l'obbligo non c'è, 'nessuno su questo si spaventi', avvisa il presidente dell'Emilia-Romagna Stefano Bonaccini, oggi all'apertura di Repubblica delle idee a Bologna insieme al ministro dell'Istruzione Patrizio Bianchi. 'Sopra i 12 anni - fa notare Bonaccini - ci si può vaccinare e io spero si vaccinino più persone possibile, compresi i ragazzi'. Il vaccino 'protegge ed è lo strumento per permettere che non si torni più a chiudere ciò che abbiamo con tanti sacrifici riaperto e che si possa fare la didattica in presenza'. Per quanto riguarda le dosi vaccinali, 'ho sentito Figliuolo al telefono anche la scorsa settimana, siamo in costante contatto con lui e la struttura commissariale. Se il ritmo con cui arriveranno i vaccini è quello atteso entro la fine dell'estate avremo vaccinato tutti gli emiliano-romagnoli che lo vorranno', ribadisce Bonaccini. Adesso 'dobbiamo convincere un po' di scettici, ricordando loro che gli oltre 120.000 morti nel paese e gli oltre 13.000 in questa regione sono dovuti purtroppo a questo terribile virus, non certo per i vaccini'. Anzi i vaccini 'sono l'unico strumento per proteggerci dalla variante Delta, che sta preoccupando in Gran Bretagna e in giro per l'Europa. Qui ancora i casi sono molto pochi e li sequenziamo ad uno ad uno, ma prevedo un po' di crescita nelle prossime settimane. Ma se si proteggono le persone rimane bassissima l'ospedalizzazione e soprattutto i decessi', conclude Bonaccini.