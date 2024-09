Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Lo ha dichiarato l’ex Presidente della Provincia di Modena, il socialista Giorgio Baldini, aggiungendo che è ‘intollerabile che dopo appena due giorni di pioggia i fiumi romagnoli e della bassa bolognese esondino una volta ancora. E sono gli stessi cittadini con le case allagate che in televisione o sui giornali dicono apertamente di non avere visto dalla alluvione dello scorso anno opere importanti di sistemazione degli argini dei corsi d’acqua o per creare casse di espansione. E ora il presidente Bonaccini, che ha preferito inseguire la poltrona dorata di Bruxelles piuttosto che restare in Regione a Bologna, lasciata nelle mani della sua vice Priolo, cosa dice? - aggiunge Baldini - ma, soprattutto, cosa dirà agli sfollati costretti ad abbandonare nuovamente le loro abitazioni inagibili, se andrà in visita alle zone allagate come fece lo scorso anno?’Baldini ricorda che anche il cardinale Matteo Zuppi, in occasione della alluvione di un anno fa, disse apertamente che “non ci siamo presi cura della nostra terra e i risultati sono questi’.