Bonaccini: 'Non mi candido, continuerò a combattere per l'Emilia-Romagna'

Stefano Bonaccini sgombera il campo da ogni voce su una sua possibile candidatura alle prossime politiche. “Ci mancherebbe che io mettessi la testa a pensare ad andarmene da qui”, afferma il presidente della Regione Emilia-Romagna, questa mattina a margine dei lavori dell’Assemblea legislativa. “Si sta qui, si combatte e si lotta per far ripartire questa Regione– afferma Bonaccini- che, diciamoci la verità, era già ripartita prima e meglio delle altre”. In ogni caso, assicura il governatore, “non mancherà il mio pieno sostegno alla campagna elettorale e alle proposte che Enrico Letta ha indicato, facendo anche campagna elettorale” a sostegno del Pd e dei suoi candidati.Bonaccini, che questa mattina è intervenuto da remoto alla direzione nazionale dem, ribadisce poi che secondo lui quella delle prossime politiche “è una sfida tutt’altro che perduta, come invece sembrano dire i sondaggi, perché tantissimi italiani sono rimasti sorpresi, indignati e scioccati dalla caduta del Governo in un momento così tragico. Peraltro le elezioni erano già convocate per la prossima primavera”.