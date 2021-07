Bonaccini: 'Se un medico non si vaccina deve cambiare mestiere'

Un medico, infermiere, operatore socio-sanitario che non sente il bisogno di vaccinarsi deve cambiare mestiere perché ha il dovere di tutelare la salute degli altri'.Lo ha detto il presidente della Regione Stefano Bonaccini, oggi all'ospedale di Argenta insieme alla giunta regionale, ai vertici dell'azienda Usl di Ferrara e agli stessi professionisti sanitari.Le vaccinazioni 'stanno proteggendo tanto: superato un milione e mezzo di vaccinati con seconda dose, quattro milioni con la prima dose, e tanti sono in attesa.'. Bonaccini ha voluto ringraziare il personale sanitario 'per la professionalità e l'umanità dimostrata, che fa la differenza'.

