Bonafede conferma: 'Dal 1° gennaio in vigore riforma prescrizione'

Non ci sara’ una proroga. La riforma del ministro Alfonso Bonafede sulla prescrizione entrera’ in vigore dal 1 gennaio 2020. “Non ci soddisfano i termini in cui entrera’ in vigore il primo gennaio la riforma della prescrizione. Il vertice di maggioranza sul tema si e’ aggiornato al 7 gennaio prossimo”. Lo riferisce Walter Verini al termine della riunione di Palazzo Chigi. A poco o nulla sembrano essere servite le manifestazioni di contrarietà al provvedimento, sia nel merito dei contenuti sia nel fatto che questo doveva essere accompagnato dalla riforma del processo penale per accellerarne i tempi e per garantire entro i termini fissati oggi dalla prescrizione, di avere garanzia del termine del processo stesso. Insomma, il timore che la cancellazione della prescrizione, e quindi di un limite entro il quale il sistema giudiziario deve definire il procedimento, possa generare processi infiniti e creare persone imputate a vita - sottolineato dalle Camere Penali dalle forze politiche di opposizione all'attuale governo e anche di ampi settori della magistratura, da oggi, con la conferma delle riforma, è ancora più fondato



Il Ministro: 'Orgoglioso di questa riforma'

“Sono orgoglioso del fatto che il primo gennaio entrera’ in vigore la riforma della prescrizione. Sapete quanto ci abbiamo creduto, sono molto soddisfatto di questo. Detto questo – aggiunge- sono consapevole delle divergenze che ci sono anche sul punto della prescrizione. Per questo l’8 gennaio (corretto poi nella data del 7), ho dato la mia disponibilita’, abbiamo gia’ fissato un incontro con tutte le forze della maggioranza nel quale prenderemo in considerazione tutte le proposte delle forze politiche di maggioranza” sull’accelerazione dei tempi del processo.