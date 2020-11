Boom di contagi: in Regione focus sul 'caso' Modena

“Purtroppo le nostre preoccupazioni sull’negli ultimi giorni ha trovato conferma nella volontà della Regione di intervenire al più presto per cercare di contenere la diffusione del virus in quella zona. Tanto che nellacon grande attenzione'. È quanto ha dichiaratp, al termine dell’audizione in Commissione sanità dell’assessore regionale Raffaele Donini sull’emergenza Coronavirus,per analizzare nel dettaglio la diffusione del Covid-19 in Emilia-Romagna.“Anche se i dati di oggi confermano che la curva dei nuovi positivi si stia attestando attorno ai 2200 nuovi casi al giorno, appare evidente come da metà ottobre ci sia stata un’impennata improvvisa di contagi che sta mettendo sotto forte pressione il nostro sistema sanitario – aggiunge Silvia Piccinini – In questo senso il caso di. Bene quindi che la Regione, come confermato oggi in Commissione, abbia intenzione di monitorare con la dovuta attenzione quanto sta emergendo”.“Alla luce di questa situazione appaiono ancora più inopportune deroghe ad accessi alla zona ZTL in centro o il mancato annullamento di eventi fiere e mercati'. “Non possiamo permetterci di rivivere situazioni come quelle della scorsa primavera a Piacenza. Ecco perché, a nostro avviso, serve da parte di tutti un grande senso di responsabilità. Non è possibile assistere ogni giorno a richieste di deroghe o scorciatoie riguardo ai divieti individuati dal DPCM del Governo o dalle ordinanze della Regione. In questo momento serve dare un messaggio chiaro ai cittadini ovvero quello di restare il più possibile a casa e a limitare al minimo gli spostamenti” conclude Silvia Piccinini.