Borgonzoni è la candidata del centrodestra, garantisce Salvini

Il centrodestra sara' unito su Lucia Borgonzoni. Lo garantisce il leader della Lega Matteo Salvini, questa sera a Bologna, nell'incontro stampa che anticipa la serata di lancio della campagna elettorale al Paladozza. 'Se saremo tutti insieme? Assolutamente si'', risponde Salvini ai giornalisti, ed indirettamente agli alleati del centrodestra che nei giorni scorsi avevano espresso perplessità sia sulla candidata ma soprattutto dal modo con cui la Lega, con largo anticipo, l'aveva di fatto 'imposta', agli alleati.Borgonzoni 'e' la candidata di tutto il centrodestra - dice Salvini con al suo fianco l'interessata- ma non solo, anche di tanti emiliani e bolognesi che si candideranno nelle liste civiche a sostegno di Luci''.Salvini si e' detto 'orgoglioso che la Lega sia protagonista di questa nuova speranza. L'obiettivo- dice ancora l'ex ministro- e' restituire speranza futuro e liberta' d'impresa a tutti gli emiliano-romagnoli'.'Possono allearsi, presentarsi o non presentarsi. Non mi preoccupa cosa fanno i 5 stelle'.Il leader della Lega Matteo Salvini la pensa cosi' a proposito dell'incertezza dell'M5s in vista delle elezioni regionali in Emilia-Romagna, alle prese col dubbio se presentarsi o meno alla competizione del prossimo 26 gennaio, alleati o meno al governatore uscente Stefano Bonaccini. Domani, dopo l'ultimo incontro con i parlamentari, Di Maio dovrebbe sciogliere la riserva, anche per l'Emilia-Romagna'Onestamente non mi preoccupa cosa fanno gli altri- afferma Salvini, nel corso della conferenz stampa all'esterno del PalaDozza di Bologna, prima della convention di stasera con la candidata Lucia Borgonzoni- cosa fanno Di Maio, Bonaccini, Renzi o Zingaretti. Noi siamo convinti che gli emiliano-romagnoli dopo 50 anni possano scegliere un presidente diverso, un atteggiamento diverso, una squadra diversa e un futuro diverso'.Quindi, afferma Salvini, 'i 5 stelle possono allearsi, non allearsi, presentarsi o non presentarsi. Gli elettori sceglieranno con la loro testa, come hanno fatto in Umbria'.