Burioni scivola anche sulla grammatica: figuraccia senza pari

Scivolone su Twitter per il virologo Roberto Burioni, sempre molto attivo sui social e spesso in polemica con la nutrita schiera di contestatori che non manca di criticarlo per le sue posizioni. Ma stavolta uno dei più famosi ‘blastatori’ della rete è stato vittima della sua stessa arma: Burioni ha corretto un utente, colpevole a suo dire di aver commesso un errore grammaticale. “Il plurale di valigia è valige e non valigie. Ma non ce n’è uno di voi che non sia stato bocciato alle elementari?”, ha scritto il medico.Peccato però che l’utente in questione non avesse commesso alcun errore. Come hanno fatto notare in tanti al virologo, la grafia corrente per il plurale di ‘valigia’ è ‘valigie’. E i più maligni hanno invitato Burioni a fare il professore solo sulle materie di sua competenza e non sulla lingua italiana.L’Enciclopedia Treccani, in una pagina dedicata a questo specifico quesito, spiega che “fino alla metà del secolo scorso ha avuto una certa diffusione anche la grafia ‘valige’, usata spesso ancora oggi, soprattutto in testi linguisticamente non molto sorvegliati“. Insomma, su Twitter la grafia ‘valige’ può essere accettata. Ma di certo quella ‘valigie’ non è sbagliata. E a sbagliarsi è stato Burioni. Che infatti ha cancellato il tweet in questione.Due giorni fa lo stesso Burioni si era esibito in un altro attacco rivolto a Djokovic , pur non citato.'I cavernicoli rifiutano i vaccini orgogliosi della loro ignoranza (e se vincono una coppa luccicante restano dei cavernicoli con in mano una coppa luccicante)' - aveva scritto. E ancora: 'Un cretino novax che vince le Olimpiadi non diventa una persona intelligente, ma un cretino olimpionico'.