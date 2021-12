Cabina di regia: super green pass anche al bancone. Annullate le feste

Si è tenuta a Palazzo Chigi la riunione della Cabina di regia sul Covid-19 presieduta dal Presidente del Consiglio, Mario Draghi. Una seconda cabina di regia è stata fissata per le 15 per sciogliere gli ultimi nodi e alle 17 è prevista la riunione del Consiglio dei ministri che ratificherà le decisioni dell'esecutivo.Tra le misure ormai certe vi è la riduzione della durata del Green Pass vaccinale da 9 a 6 mesi e la riduzione del periodo minimo per la somministrazione della terza dose da 5 a 4 mesi dal completamento del ciclo vaccinale primario. Viene previsto l’obbligo di mascherine all’aperto anche in zona bianca e introdotto l’obbligo di Ffp2 in cinema, teatri e per eventi sportivi e sui mezzi di trasporto (treni, aerei, traghetti ma pure bus, tram e metro e tutto il trasporto pubblico locale).Fino al 31 gennaio è inoltre prevista l’estensione dell’obbligo di Green Pass rafforzato alla ristorazione al chiuso anche al banco, quindi per prendere un semplice caffè. Divieto di eventi e feste che implichino assembramenti all’aperto.Allo studio resta l’estensione dell’obbligo vaccinale ad altre categorie di lavoratori a partire da quelli della pubblica amministrazione.