Calenda lancia la marcia Si-vax: 'I partecipanti con green-pass'

A Radio 24 la sequenza di interventi di politici e tecnici a favore della vaccinazione (compreso l'assessore regionale Donini che alla domanda sul rischio degli assembramenti della movida in riviera ha risposto con la soluzione dei camper vaccinali per i giovani), ha registrato anche l'intervento del leader di Azione Carlo Calenda e candidato a sindaco a Roma Carlo Calenda che proprio nella capitale ha lanciato una manifestazione per promuovere la vaccinazione, capace di riunire tutti i pro-vax. 'Ho chiesto piazza del Popolo, vedremo se la concederanno'. L'idea è quella di creare una manifestazione dove a sfilare saranno solo vaccinati e, soprattutto, muniti di green pass. Calenda immagina controlli rigorosi proprio per controllare che i partecipanti abbiamo il green pass, 'come in tutte le manifestazioni pubbliche anche all'aperto che lo prevedono'. 'Dobbiamo scendere in piazza a favore dei vaccini, per dire che chi non si vaccina rappresenta un pericolo. Ho chiamato anche la Raggi, ma non mi ha risposto'