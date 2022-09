'Campagna vaccinale, non dovranno più esserci obblighi e restrizioni'

'Oggi, nel 2022, con la situazione che si è venuta a creare a livello di protezione vaccinale e non, non ci dovranno più essere obblighi e restrizioni'. A intervenire in questi termini sulla campagna vaccinale autunnale è il professor Matteo Bassetti.'Credo che il Ministro della salute dovrebbe dedicare più tempo alla campagna vaccinale di autunno. Forse la campagna elettorale in corso lo sta distogliendo da questo importante compito di indirizzo e coordinamento nazionale. Ora che arriveranno i vaccini aggiornati (i cosiddetti bivalenti) bisognerebbe dare alle regioni delle linee di priorità su chi dovrebbe ricevere la dose di richiamo, onde evitare il fallimento estivo annunciato, già avuto sulla quarta dose - afferma Bassetti -. Il consiglio dovrebbe essere quello di raccomandarlo fortemente a chi ha più di 65 anni o ha comorbidita’ (fragili e ultra fragili). Bisogna correre per non rischiare di essere in grave in ritardo. Resta il fatto che oggi, nel 2022, con la situazione che si è venuta a creare a livello di protezione vaccinale e non, non ci dovranno più essere obblighi e restrizioni'.