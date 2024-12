Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

'Questa decisione nasce da diverse motivazioni – spiegano i due in una nota – ma l’obiettivo principale è riconoscere il lavoro svolto da Rete Civica negli ultimi cinque anni sotto la guida di Mastacchi, rispettare il risultato elettorale raggiunto dal progetto Elena Ugolini Presidente – Rete Civica, che ha ottenuto oltre il 5% dei consensi a livello regionale, e mantenere fede agli impegni presi durante la campagna elettorale. Questi sono i punti fondamentali su cui costruire un’azione politica coesa e incisiva per la nuova legislatura'.'Siamo sicuri che il buon lavoro svolto in campagna elettorale unito a quello fatto da Rete Civica nei cinque anni passati siano una ottima base di partenza per dare un ulteriore slancio al progetto di Rete Civica, un ulteriore rialzo dell’asticella per raggiungere e dare voce e risposte a quella enorme maggioranza di elettori che non sono andati a votare. Per costruire un’alternativa anche per il 54% degli elettori che in questa tornata elettorale hanno deciso di astenersi' - aggiunge Mastacchi.