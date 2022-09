Carceri emiliano-romagnole sovraffollate e con poco personale

'Una percentuale media di sovraffollamento a livello nazionale pari al 109,64 per cento. Ma un'altra grande criticità è quella della carenza di organico e mi riferisco ad agenti ed educatori: la percentuale media di copertura della pianta polizia è dell'83,67 per cento, quella degli educatori è del 67,63 per cento e la media detenuti-agenti di 1,65 mentre la media detenuti - educatori è del 83,91 per cento. Servono azioni concrete'.Così la candidata cinque stelle Maria Laura Mantovani interviene sulle annose criticità relative ai penitenziari di tutto il territorio italiano, con particolare riguardo a quelli emiliano romagnoli.'Ad esempio in base al report di Antigone – sottolinea Mantovani -a seguito dell’apertura del nuovo padiglione è diventata per capacità l’istituto più grande della regione, con una capienza regolamentare di 655 posti - anche se di fatto il terzo e quarto piano del nuovo padiglione sono inutilizzati al momento.Nel report si fa presente come aleggi il malcontento all'interno della penitenziaria in particolare per la mancata assunzione di nuovo organico, che avrebbe forse dovuto seguire l'ampiamento previsto di 200 unità della popolazione detenuta nell'istituto, a seguito della costruzione del nuovo padiglione.La situazione modenese non è certo più rosea: dopo la rivolta del 2020 e il danneggiamento di numerose aree dell'Istituto i lavori di rifacimento dei vari reparti e dell'area sanitaria ed educativa sono stati completati e subito è ripreso il sovraffollamento: 387 detenuti presenti su una capienza di 369. Tale dato va unito alla poca offerta di lavoro e alla quasi assenza di progetti di lavoro all'esterno. Sono presenti solo 3 educatori in servizio. Secondo il report – spiega Mantovani - la sezione femminile si trova nel vecchio padiglione e appare piccola e buia, con problemi legati a infiltrazioni d'acqua. Lo scorso anno si sono registrati 126 casi di autolesionismo e 28 tentativi di suicidio. Il tasso di affollamento è pari al 104,9 per cento. Si sarebbero registrati meno eventi critici ma ci sarebbero stati ben 50 scioperi della fame e della sete.Insomma, la situazione dei nostri penitenziari è ad oggi critica e come Movimento Cinque stelle confermiamo il nostro impegno per garantire a detenuti così come ai lavoratori dignità e rispetto dei diritti. Siamo in contatto con il personale della polizia penitenziaria, ascoltiamo le loro preoccupazioni e ci impegneremo per attuare i suggerimenti che vengono dai professionisti del settore'.