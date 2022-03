Caro carburante, autotrasportatori paralizzano la Spagna da 8 giorni

Continua in Spagna lo sciopero degli autotrasportatori proclamato dalla Plataforma en Defensa del Sector del Transporte (movimento autonomo di camionisti autorganizzatosi senza l'ombrello di alcuna sigla), dovuto in particolare agli alti prezzi dei carburanti. La protesta è iniziata una settimana fa ed è ancora in corso: i disagi hanno portato a problemi nella distribuzione di alcuni prodotti. Il governo ha risposto schierando migliaia di agenti nelle strade del Paese per garantire i 'servizi essenziali' per quanto riguarda forniture di prodotti. Si stima che l’industria agroalimentare abbia perso almeno 600 milioni di euro.All’ottavo giorno consecutivo gli organizzatori affermano che lo sciopero continuerà 'finché non saremo ascoltati e non otterremo soluzioni. L'Amministrazione e le Autorità ci trattano come criminali e cercano di aggirare tutti i nostri diritti di cittadini e lavoratori”.Anche le associazioni tradizionali, scavalcate dalla piattaforma autonoma dopo aver sottoscritto a gennaio un accordo col Governo spagnolo evidentemente non soddisfacente, stanno provando a recuperare minacciando di unirsi all’azione autonoma se il Governo non prenderà nuove misure contro l’aumento dei carburanti.Questa sera dalla ministra dei Trasporti, Raquel Sanchez, dopo una riunione con rappresentanti del settore degli autotrasporti, è arrivata la proposta di una sovvenzione da circa 500 milioni di euro agli autotrasportatori spagnoli per abbassare i costi dei carburanti e ridurre l'impatto dell'escalation dei prezzi energetici sul settore.