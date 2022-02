Caro carburante: protesta autotrasporto si allarga in tutta Italia

Si allarga la protesta dei camionisti italiani per il caro carburante. Dopo il fallimentare incontro di ieri tra le associazioni di categoria e il viceministro Bellanova, sono proseguite oggi le manifestazioni spontanee, a ennesima dimostrazione della incapacità delle principali associazioni di rappresentanza di svolgere il ruolo al quale sono chiamate.Dalla Calabria, alla Campania, alla Puglia, ma anche nel porto di Ravenna: tante le proteste dei tir contro il continuo aumento del prezzo del carburante, che sta mettendo in ginocchio il settore.Stamattina un camionista che stava protestando sulla statale 16, nel Foggiano, è stato ferito al fianco da un automobilista con un'arma da taglio, in modo non grave. A quanto pare l'aggressore, a bordo dell'auto, alla vista dei manifestanti non avrebbe rallentato ma anzi avrebbe fatto marcia indietro correndo il rischio di investirli.E ancora decine di autotrasportatori calabresi hanno organizzato questa mattina un sit-in nei pressi degli svincoli dell'A2 di Gioia Tauro e di Rosarno, con l'intenzione di raggiungere assieme la città di Palmi. Una iniziativa pacifica, ma che secondo i partecipanti potrebbe alzarsi di livello fino al blocco della fornitura di beni e servizi in tutto il Paese.In Campania, prosegue invece sul tracciato casertano dell'A1 un'altra protesta dei camionisti, nel tratto che dal casello conduce alla Salerno-Reggio e fino alla barriera di Napoli Nord a Caserta. Si tratta di 'blocchi mobili', imposti e poi rimossi, ma che hanno comunque causato rallentamenti e disagi per il traffico tra Capua e Caianello, il cui casello è stato anche bloccato. Blocchi sono stati messi in atto anche sull'A30 Caserta-Salerno, alla barriera di Salerno.Anche sulla statale 613 Lecce-Brindisi è andata in scena la protesta degli autotrasportatori contro il caro carburante. Sei tir, con uno striscione che dava conto dell'iniziativa, hanno percorso a passo lento un tratto di 10 km creando rallentamenti al traffico, senza però grossi disagi alla circolazione. Sempre in Puglia, nel Tarantino, diversi autotrasportatori hanno montato un presidio sulle statali 106 e 100, ricevendo la solidarietà di alcuni sindaci locali. Nel Barese, invece, i camionisti contro il caro-gasolio sono al secondo giorno di protesta sulla statale 96 e nella zona industriale di Altamura.In mattinata il Porto San Vitale di Ravenna (è stato bloccato da circa 250 camionisti contro il caro-gasolio e anche contro il Green pass. Verso le 9 è stato aperto un varco per il transito dei veicoli, ma lunghe code si sono formate nelle principali strade circostanti. Alle 9.40 è stata riaperta la via Classicana, ma il presidio attorno al porto è rimasto fino alle 10.30. Una protesta davanti alla quale il Comitato unitario dell'autotrasporto ravennate 'si dissocia' disconoscendola perchè 'al di fuori da ogni regola prevista per le manifestazioni di protesta e senza alcuna preventiva comunicazione alle Istituzioni preposte'. L'aumento dei costi del carburante pone le imprese di Autotrasporto in una 'situazione di difficolta'', prosegue il, il quale però ritiene che 'sia il confronto a tutti i livelli, sia col Governo ma anche con la committenza locale, la strada maestra per ottenere risultati concreti e duraturi'.'Il fatto che l'incontro con la viceministro Bellanova, il secondo in pochi giorni, si sia concluso con un nulla di fatto, senza alcun tipo di intervento concreto da parte del Governo per calmierare il costo del gasolio, è gravissimo - ha detto ieri la portavoce dell'associazione dei piccoli e medi imprenditori dell'Autotrasporto,-. Associazioni che fino a ieri andavano a braccetto col Governo e che si lanciavano pochi mesi fa in ingiustificati plausi e ringraziamenti, oggi sono evidentemente in imbarazzo e senza strumenti per poter rappresentare le ragioni di aziende sull'orlo della chiusura a causa, in primis, dell'impennata incontrollata del carburante. Così, mentre le associazioni non possono permettersi di proclamare un fermo, il mondo reale, quello fatto di tanti piccoli e medi imprenditori sta organizzando azioni autonome, superando a destra enti incapaci di rappresentarli. Ruote Libere starà sempre fermamente dalla parte della legalità e i blocchi stradali vanno condannati, detto questo oggi in Italia la protesta si sta allargando. Un fatto questo mai accaduto in precedenza e dettato dall'esasperazione per l'aumento incontrollato di tutti i costi di gestione aziendale. Il senso di responsabilità gli autotrasportatori lo hanno dimostrato per anni, ora tocca al Governo'.'Le agitazioni del settore autotrasporto richiedono un intervento straordinario del governo che scongiuri il rischio di una pericolosa spirale che, contemporaneamente, puo' dare un colpo di grazia ai produttori agricoli e agli operatori della pesca già messi duramente alla prova dal caro energia e materie prime, creare problemi nell'approvvigionamento delle filiere produttive fino ai canali della distribuzione con l'effetto scaffali vuoti. Senza dimenticare le forti difficoltà che emergono dal settore in agitazione, quello del traporto duramente vessato dal caro carburante. Tutto questo va inquadrato in un clima di crescente tensione sociale interna e in un quadro di grande delicatezza internazionale' - il commento di, presidente Alleanza Cooperative, commentando gli scioperi indetti dai trasportatori per il caro gasolio a nome dei copresidenti Mauro Lusetti e Giovanni Schiavone.