'Caro presidente dell'ordine, io medico non vaccinato non posso più intervenire in emergenza?'

All'indomani della comunicazione con cui il presidente dell'Ordine dei meidici di Modena informa i colleghi della sospensione dei medici inadempienti rispetto all'obbligo vaccinale, interviene l'ex primario del Pronto soccorso di Modena, Daniele Giovanardi, con una lettera aperta.Caro Presidente Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri della Provincia di Modena;ho letto con attenzione il tuo comunicato per quanto riguarda l’obbligarietà della vaccinazione (ancorché sperimentale) ai sanitari e l’automatica sospensione a chi non si sottoponesse alla vaccinazione. Vorrei due chiarificazioni pubbliche proprio a questo riguardo La prima: in quale punto esatto della norma si stabilisce che l’Ordine professionale su segnalazione dell’Asl sia obbligato a sospendere il sanitario che non può o non voglia vaccinarsi? La seconda: per deformazione professionale, anche se in pensione, tengo con me alcuni farmaci salvavita e intervengo sempre in caso di necessità, così come visito a domicilio pazienti Covid. Ho la stessa probabilità di trasmettere il virus di un sanitario vaccinato (e questo è un dato assodato). Diventerebbe esercizio abusivo della professione medica? Devo fare finta di nulla e tirare dritto? Un presunto pericolo può impedire un soccorso certo?Grazie anticipate per la cortese risposta.