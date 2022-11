Regionali Lombardia, Ancora Italia Sovrana e Popolare candida Daniele Giovanardi

Si è svolta ieri a Roma l'assemblea di Ancora Italia durante la quale è stato fondato il nuovo movimento 'Ancora Italia Sovrana e Popolare'

Si è svolta ieri a Roma l'assemblea di Ancora Italia durante la quale è stato fondato il nuovo movimento 'Ancora Italia Sovrana e Popolare' che unisce le esperienze maturate nell'ultima campagna elettorale. Segretario è stato eletto Francesco Toscano e vicesegretario Antonello Cresti mentre il coordinatore per l'Emilia Romagna è Angelo Cordaro.



Tra le novità emerse durante l'assemblea vi è quella di partecipare alle prossime elezioni regionali. In questo contesto il primo banco di prova nel 2023 saranno le regionali in Lombardia, il candidato indicato per il movimento è il medico modenese Daniele Giovanardi.





