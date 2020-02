Carpi, Fdi-Lega: 'Caso Aimag-Unieco: ora serve trasparenza'

Annalisa Arletti per Fratelli d'Italia e Federica Boccaletti per la Lega. 'Dopo l'assemblea tenutasi alla Sala Loria sul tema legato alla potenziale acquisizione da parte di Aimag della divisione ambiente di Unieco, non abbiamo più ottenuto alcuna notizia da parte dell'amministrazione e del Sindaco su una vicenda così delicata ed importante per la nostra città'. Così in in una nota le capogruppoper Fratelli d'Italia eper la Lega.

'Non siamo nelle condizioni di svolgere il nostro ruolo di consiglieri comunali, visto che nessun documento è stato ancora portato in Commissione per essere analizzato da noi amministratori. Vogliamo vederci bene e andare in profondità per capire quali siano le reali potenzialità e le possibili minacce dietro ad un'operazione di vari milioni di euro. Cosa sta aspettando il dindaco Bellelli e la giunta a guida PD? I comuni sono tenuti a deliberare quanto prima, ma sia chiaro che utilizzeremo tutti gli strumenti istituzionali a nostra disposizione per avere maggiori dettagli nei tempi che consentono una lettura ed un'analisi approfondita'.