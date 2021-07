'Carrozze per non vaccinati: assessore Felicori chieda scusa'

'L’assessore della giunta guidata da Stefano Bonaccini con delega alla Cultura, Mauro Felicori, propone carrozze separate sui treni della nostra regione per vaccinati e non vaccinati. Una vera follia, una boutade, se di questo si tratta, che non fa ridere nessuno. Piuttosto una frase assai infelice e profondamente discriminatoria, che però rende alla perfezione quella che è la concezione di democrazia di certi “dem”. Dall'assessore alla Cultura ci aspettiamo una pronta marcia indietro e soprattutto delle scuse”. Così il capogruppo della Lega ER, Matteo Rancan, sul post pubblicato ieri su Facebook dall'assessore Felicori.'Vogliamo ricordare al consigliere-assessore che l'apartheid è finita da oltre 30 anni. Rosa Park ha vinto la sua battaglia contro gli autobus per soli bianchi e anche in Svizzera sono scomparsi i cartelli 'Locali per cani e stranieri'. La sua proposta di treni per soli vaccinati ricorda il peggior razzismo e la più becera cattiveria - aggiunge il consigliere Fdi Giancarlo Tagliaferri -. Ci sono persone che hanno paura di vaccinarsi perché le informazioni fornite dalla Regione hanno spaventato più che rassicurare, ci sono persone che non possono vaccinarsi perché troppo fragili o perché reduci da interventi chirurgici. Chiediamo formalmente che il Presidente Bonaccini smentisca e richiami all'ordine il suo assessore che così parlando offende la pubblica intelligenza e trasforma una tragedia come il Coronavirus in uno spot elettorale'.