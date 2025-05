'Casello Rioveggio, rappresentanti di Autostrade per l’Italia riferiscano in Regione'

Come preannunciato commentando le risposte avute dalla Regione al question time presentato nel corso dell’Aula del 29 aprile scorso sulle tempistiche di conclusione dei lavori autostradali sospesi in Appennino, il consigliere di Rete Civica Marco Mastacchi ha presentato richiesta di audizione in Aula dei rappresentanti di Autostrade per l’Italia spa e dei sindaci di Marzabotto, Monzuno e Grizzana Morandi, in merito alla situazione dei lavori per la realizzazione del nuovo casello di Rioveggio, dei lavori per il parco fluviale in corrispondenza dell’abitato di Vado e della riqualificazione ambientale dell’Area Deposito 5.Innumerevoli le richieste presentate dal consigliere Mastacchi nel corso della scorsa legislatura e di quella attuale attraverso interrogazioni, question time, interpellanze e risoluzioni per avere notizie certe dalla Regione e da Aspi sul termine dei lavori, che si trascinano ormai da 25 anni. Il continuo rimpallo di responsabilità sui ritardi delle consegne hanno allungato a dismisura i tempi causando non solo disagi agli utenti ma anche danni economici alle comunità del territorio. Il continuo aggiornamento di piani economici e finanziari, dovuto al mutare delle situazioni ambientali a causa del passare degli anni in lungaggini burocratiche e impegni mai mantenuti, hanno fatto lievitare a dismisura i costi, e si assiste addirittura a richieste di finanziamento di finanziamenti già concessi.'Qui stiamo parlando, ribadisco, di 25 anni.Che credibilità pensiamo di poter avere come istituzione se continuiamo a dare delle risposte di questo tipo? Quindi preannuncio già che farò un altro atto per avere delle risposte più puntuali. Autostrade si deve impegnare a dare delle risposte puntuali e deve impegnarsi anche a rispettarle, perché sta diventando veramente un teatrino, una presa in giro per tutti, in particolare fra di noi che stiamo qui a discutere, mi dispiace dirlo, assolutamente di niente'. Ha concluso Mastacchi dopo la risposta ricevuta in Aula ai suoi quesiti dalla sottosegretaria Rontini facente funzioni dell’assessore Priolo.