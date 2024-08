Caso affitti, Negrini: non strumentalizzare un singolo episodio

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Ben Abdallah, ma costantemente e quotidianamente Fratelli d’Italia riceve molteplici evidenze di complessità a reperire alloggi da parte di qualsiasi ‘categoria’

Detto questo, occorre usare attenzione a non strumentalizzare, appunto, un singolo episodio facendolo passare per un problema culturale.se così - erroneamente a nostro avviso - vogliamo dire e che passa dalle famiglie italiane monoreddito con figli, ai giovani studenti che sono giunti a Modena e che solo grazie alle garanzie dei genitori riescono ad ottenere un alloggio spesso a prezzi alti, ai genitori separati, ai neoassunti, agli appartenenti alle forze dell’ordine e a tanti altri ancora.Il tema casa è stato centrale durante la campagna elettorale, con una convergenza da parte dei candidati su Agenzia Casa che a nostro avviso occorre implementare perché appunto a Modena c’è un’emergenza abitativa, e di questo la politica, su tutti l’Amministrazione, deve farsi carico.

Occorre pertanto procedere con cautela nell’evidenziare singoli casi che rischiano di dare un’immagine sbagliata della cittadinanza e, nello specifico, dei proprietari degli immobili che molto spesso hanno dovuto far fronte alla difficoltà di rientrare in possesso delle proprie abitazioni, spesso anche per scelte politiche nazionali fallimentari come, ad esempio, il blocco degli sfratti voluto durante la pandemia da parte dell’allora Governo Conte, applicato in modo generalizzato senza distinguere tra coloro che avrebbero potuto pagare nonostante la pandemia e chi era veramente in difficoltà. Questo ha irrigidito ulteriormente la situazione portando spesso a sistemi di autotutela che bloccano ancora di più il sistema come le fideiussioni bancarie di 12 mensilità o garanzie proibitive per molte categorie.

Bisogna allora prima di tutto lavorare, oltre che su nuove tipologie di alloggi sul mercato costruendone di nuovi e facendo così ri-bilanciare il mercato (e riducendo la forbice domanda-offerta), sulle garanzie da dare ai proprietari delle case anche in ambito comunale così che non sia più conveniente tenere un appartamento chiuso o sfitto per paura di affittarlo.

Al sig. Ben Abdallah la nostra piena comprensione dell’amarezza per non riuscire a trovare un alloggio nella consapevolezza che tanto occorre fare per l’emergenza casa e che tanta brava gente come lui, seri lavoratori come lui, di qualsiasi etnia o religione, purtroppo quotidianamente in città vivono la stessa situazione”, conclude Negrini.