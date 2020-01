Caso Gregoretti: lunedì senato deciderà se processare Salvini

La Giunta per le immunità del Senato voterà lunedì 20 gennaio in merito alla richiesta di autorizzazione a procedere avanzata dal tribunale dei ministri di Catania nei confronti dell’ex ministro dell’Interno, Matteo Salvini, per la vicenda della nave Gregoretti. Lo ha stabilito la Giunta per il regolamento del Senato. Decisivo è stato il voto della presidente del Senato Elisabetta Casellati che ha sciolto l’impasse determinato dal pareggio tra maggioranza e opposizioni sul voto votando a favore dell’ordine del giorno del centrodestra che stabiliva un verdetto il 20 gennaio.



Un voto decisivo, quello della Presidente sel Senato, contestato dal centro sinistra che accusa la seconda carica dello Stato di essere di parte. Una accusa respinta con forza dalla stessa Casellati: “Respingo con forza ogni ricostruzione dei fatti che in qualche modo possa mettere in discussione la terzietà della sua azione ovvero connotarla politicamente, perché non si può essere terzi solo quando si soddisfano le ragioni della maggioranza e non esserlo più quando si assumono decisioni che riguardano il corretto funzionamento del Senato”.