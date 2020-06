'Centri 3-6 aperti tutto luglio, rammarico per il no dei sindacati'

Tutto deciso per la fascia 3-6 dove c'è il via libera all'apertura alle attività per tutto il mese di luglio dei centri per l'infanzia, nonostante l'indisponibilità dei sindacati, mentre nulla di deciso per il servizio 0-3 anni, e così sarà fino a quando non ci saranno regole certe da Regione e Governo. Questo, in sintesi, quanto confermato oggi dal sindaco di Modena nel corso della seduta del Consiglio Comunale tenutasi ancora una volta nell'insolita sede della chiesa di San Carlo a Modena. Riferimento, quello all'estensione del servizio a tutto il mese di luglio, accompagnato dal rammarico e dalla presa d'atto dell'indisponibilità dei sindacati. “Garantire l’attività per tutto il mese di luglio nelle scuole d’infanzia è un’esigenza imprescindibile”, ha sottolineato il sindaco spiegando che le modalità organizzative verranno approfondite nei prossimi giorni.

Per la fascia 0-3 anni, il sindaco ha confermato che ancora nulla è stato deciso. “Non appena vi saranno regole certe da Governo e Regione, lavoreremo a una offerta per il mese di luglio per i più piccoli, la fascia più delicata perché il contatto umano e le attività di persona sono imprescindibili ed ineludibili”. Intanto, ha ricordato Muzzarelli, è già stato dato il via al piano dei centri estivi “Riusciamo Insieme”, alle iscrizioni per le attività dal 15 al 26 giugno e al bando per i voucher per i contributi economici alle famiglie.

Informazioni contenute nella nella comunicazione generale del sindaco in apertura della seduta con la quale sono stati resi noti anche numeri “positivi” dell’emergenza forniti dall’Azienda sanitaria locale negli ultimi giorni, con la riduzione dei contagi, dei malati e dei decessi. Venti le persone ora ricoverate in provincia (tre in terapia intensiva): 3.928 le persone positive al virus dall’inizio dell’emergenza, 128 quelle con la malattia in corso, 3.328 i guariti, 472 i decessi (107 nel capoluogo).