'Centri estivi: il comune riprenda dialogo con educatrici e sindacati'

'Sinistra per Modena sta osservando e monitorando con preoccupazione la recente incrinatura dei rapporti fra il Comune, le educatrici comunali e le parti sociali in merito alla questione dei centri estivi.

Riteniamo che al già complicato dibattito sul futuro dei nidi e delle materne comunali si sia aggiunto un nuovo elemento di possibile conflitto sui servizi dell’infanzia a Modena.

Siamo convinti che Modena debba continuare a garantire alle famiglie un Servizio di attività estive di qualità dove ci si prenda cura, attraverso attività sia ludiche che didattiche, di tutti i bambini le cui famiglie ne facciano richiesta, per libera scelta come per necessità.

Per garantire un servizio di qualità ed efficace crediamo sia indispensabile, nella gestione dei centri estivi, l’azione sia delle strutture pubbliche che di quelle private.

Allo stato attuale delle cose è evidente il rischio e l’eventualità che quest'estate le strutture pubbliche siano estromesse da un loro servizio e ciò andrebbe a discapito anche delle famiglie e quindi della Cittadinanza.

Siamo certi che l’Amministrazione così come il personale comunale dei servizi all’infanzia e le parti sociali abbiano tutti il fine comune di fornire a Modena un servizio di centri estivi di qualità.

Per questo con questa nota auspichiamo che l'Amministrazione Comunale riapra il confronto con le educatrici comunali e le parti sociali per trovare una soluzione condivisa'

Gruppo consigliare Sinistra per Modena