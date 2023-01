Centro di Modena, terra di nessuno: vandalizzata anche l'auto di Prampolini

'Ormai gli episodi di vandalismo e furti nella nostra città sono all'ordine del giorno, la sicurezza non esiste più. Il centro storico, ma non solo quello, sono abbandonati. E si susseguono ogni giorno furti non solo in abitazioni ma anche sulle vetture'. A parlare sono Caterina Bedostri, segretario modenese della Lega e Mario Mirabelli, responsabile sicurezza.'Ieri è toccato al nostro consigliere Stefano Prampolini che in piazza Garibaldi ha trovato la sua vettura con un vetro spaccato, sportello forzato e interno messo a soqquadro, la sera precedente era successa la stessa cosa al presidente Fdi in Calle di Luca - affermano Bedostri e Mirabelli -. Il centro di Modena così come l'intera città ha sicuramente bisogno di interventi urgenti su un problema gravissimo come quello della sicurezza. Già lo scorso anno abbiamo sollevato la questione ‘politica sicurezza’. Chiediamo all’amministrazione comunale di essere ascoltati, è da anni che proponiamo soluzioni concrete, non solo legate all’utilizzo delle telecamere, ma a tutta la gestione. Massima solidarietà al nostro consigliere comunale e a chi ha subito danni e furti nell’ultimo periodo'.