'Che legame tra pacco a Bonaccini e punizione bimbi genitori no mask?'

'Il Gruppo Consigliare della Lega di Modena ritiene che l’esclusione dalla scuola dell’infanzia dei figli di un genitore che non si atteneva alle disposizioni sull’uso della mascherina, sia discriminante nei confronti di bambini che non hanno colpa alcuna nei confronti dei comportamenti genitoriali. Se un genitore si presenta a scuola senza mascherina, potranno esser allertate le forze dell’ordine per l’irrogazione di eventuali sanzioni amministrative, ma non è corretto prendersela con chi è più debole, anche perché è un principio di civiltà il fatto che le colpe dei padri non ricadano sui figli'.Così il Gruppo consigliare Lega Modena sulla decisione dell'amministrazione di Modena di vietare la scuola a due figli di genitori No mask e il cui padre è uno dei due protagonisti della consegna del pacco pieno di pannolini sporchi a Bonaccini.'Tra l’altro diventerebbe molto difficile decidere chi tenere dentro e fuori dalle scuole dell’infanzia, giudicando i genitori riguardo i loro eventuali comportamenti o profili di rischio: i figli dei fumatori che si abbassano la mascherina per fumare, andrebbero ammessi? I figli di chi usa mascherine non certificate o mal ridotte? I figli di chi non indossa in modo corretto le mascherine? I figli di persone che per il tipo di lavoro che fanno sono più esposti di altri? - aggiunge la Lega -. E’ chiaro che se si dovesse essere molto pignoli e non si volesse correre nessun ragionevole rischio, le scuole non dovrebbero più riaprire fino a quando la pandemia non dovesse essere completamente cessata, ma ciò confligge con il buon senso e con il fatto che per fortuna, per quanto sia giusto usare le giuste misure di prevenzione del contagio, nei bambini il Covid si trasmette meno facilmente e con esiti meno gravi che negli adulti - aggiunge la Lega -. Il fatto che i bambini in questione siano casualmente figli di una delle due persone che hanno portato il pacco con i pannolini al Presidente della Regione Bonaccini, potrebbe fare ritenere che dietro questa esclusione ci siano anche motivazioni di carattere politico o una forma di ritorsione, ma a queste ipotesi non vogliamo credere'.La madre dei bimbi lasciati a casa dalle scuole d'infanzia del Comune di ModenaGiustamente la Lega dice di non voler credere a questo legame e nemmeno il nostro giornale, che infatti ribadisce per trasparenza la domanda nè polemica nè ironica finora rimasta senza risposta: