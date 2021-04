Bimbi lasciati a casa da scuola. Quanto ha pesato pacco a Bonaccini?

Quanto ha pesato il pacco pieno di pannolini sporchi consegnato a Bonaccini nella pesantissima decisione (unica in Italia) di vietare la frequentazione delle scuole d'infanzia a due bambini modenesi figli di genitori no mask? E' questa la domanda che nessuno - evidentemente per una sorta di timore reverenziale - ha ancora posto con chiarezza.E' vero, i genitori dei due bimbi hanno partecipato nei giorni scorsi a una manifestazione negazionista, è vero che esiste un verbale della polizia locale che certifica il mancato uso della mascherina da parte di un genitore e il tutto è stato ripreso anche da fotografie pubbliche ed è vero che la segnalazione è stata fatta tempo fa, ma quanti sono i genitori modenesi e italiani che in un modo o nell'altro sono usciti di casa senza mascherina o hanno partecipato a manifestazioni di protesta? Quanti sono quelli che hanno ricevuto un verbale o sono stati fotografati senza mascherina? Perchè solo i figli di questa coppia sono stati puniti in tutta Italia? Possibile che il patto di corresponsabilità evocato nei giorni scorsi con una nota ufficiale dal Comune di Modena oggi dal Pd , sia stato violato solo da costoro?Allora torniamo alla domanda iniziale. Nè polemica, nè ironica. Quanto ha pesato nella scelta del Comune di Modena di punire questa famiglia e in particolare i bimbi di meno di sei anni, il fatto che il padre sia stato uno dei due protagonisti della consegna del pacco di protesta a casa del presidente della Regione? Tutto questo al di là del giudizio politico e giuridico sul gesto di protesta che ovviamente nulla deve incidere sulla vita di due bambini. A questa domanda, per chiarezza e trasparenza, per allontanare ogni nube dalla vicenda, occorre che l'amministrazione modenese, il Pd o Bonaccini stesso dia una risposta. E se quel gesto non ha pesato per nulla ed è stata solo una coincidenza lo si dica.