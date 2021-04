Pacco di pannolini sporchi, Bonaccini: 'Non si deve mollare mai'

'Quando ti devono aumentare la vigilanza, ci si sente un pochino a disagio, specie per me che sono abituato a girare da solo e andare dappertutto', ammette il presidente dell'Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini, che ieri è tornato sul pacco pieno di pannolini sporchi che gli è stato recapitato a casa contro le restrizioni imposte dall'emergenza Covid. Episodio che ha fatto scattare misure di maggiore protezione per il governatore e la sua famiglia. 'Non si deve mollare, anzi si moltiplicano gli sforzi', assicura Bonaccini, ringraziando per la solidarietà ricevuta. 'Le vostre parole sono di conforto', assicura in videocollegamento con i vertici regionali di Confesercenti.