Modena: mancato uso mascherina, 2 bimbi dimessi da scuole d'infanzia

In un nido e in una scuola d’infanzia di Modena il mancato rispetto del Patto di responsabilità da parte del genitore, per altro accertato dalla Polizia locale e segnalato con all’amministrazione comunale dalle famiglie di altri bambini frequentanti gli stessi servizi educativi, ha determinato il procedimento di dimissione dei due figli.'Non rispettare le regole anti-Covid, quale il mancato uso della mascherina in una situazione dove è richiesta (come documentato nel caso specifico da un verbale di Polizia locale oltre che da documentazione fotografica diffusa a mezzo stampa), è una violazione delle norme nazionali che disciplinano le misure emergenziali e precauzionali per il contrasto alla pandemia, e una chiara violazione del Patto di Corresponsabilità' - si legge in una nota del Comune di Modena. 'Nel documento - ricorda il Comune - il genitore, consapevole che in età pediatrica l'infezione è spesso asintomatica o paucisintomatica, e che pertanto, dovrà essere garantita una forte alleanza tra le parti coinvolte e una comunicazione efficace e tempestiva in caso di sintomatologia sospetta, dichiara tra l’altro di impegnarsi ad adottare, anche nei tempi e nei luoghi della giornata che il proprio figlio non trascorre a scuola, comportamenti di massima precauzione circa il rischio di contagio'.