Il Pd: 'Giusto lasciare a casa dall'asilo bimbi della coppia no mask'

'La sicurezza negli asili nido e nelle scuole materne è una priorità assoluta, una responsabilità che deve essere condivisa e rispettata da tutti'. Così il capogruppo Pd a Modena Antonio Carpentieri interviene sulla scelta di vietare la frequentazione delle scuole d'infanzia a due bambini figli di una coppia no mask e il cui padre è uno dei 'postini' del pacco di pannolini sporchi consegnato a Bonaccini.'Per questo motivo, il Partito Democratico sostiene la scelta dell’Amministrazione comunale che, a seguito dell'accertato mancato rispetto del patto di corresponsabilità da parte di una coppia di genitori No Mask, ha deciso di sospendere precauzionalmente la frequentazione dei servizi educativi da parte dei loro figli fino al termine dell'emergenza sanitaria - continua Carpentieri -. In generale, le scuole di ogni ordine e grado devono essere luoghi in cui la salute è garantita per tutti: bambine e bambini, docenti, educatori, insegnanti e tutti i lavoratori e gli appartenenti alla comunità scolastica. Compito dell’Ente Pubblico è quello di difendere i più fragili, e il rispetto del patto, sottoscritto ad inizio anno, va proprio in quella direzione, perché le scelte individuali hanno una ricaduta su tutta la collettività. Ed è per questo motivo che è necessario mantenere sempre responsabilità, fiducia nella scienza e rispetto delle regole condivise. Auspichiamo infine che si rafforzi ancora di più la via del dialogo e che si trovi, quanto prima, una soluzione con la coppia di genitori coinvolta, una soluzione che permetta ai due bambini di tornare a frequentare i servizi educativi senza mettere a rischio la comunità'.