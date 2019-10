'Circoscrizione 4, la Lega vota il Presidente PD, siamo allibiti'

'Siamo allibiti e sconcertati da quello che è successo al quartiere 4 del Comune di Modena, dove i consiglieri della Lega hanno votato a favore del candidato presidente del Pd De Lillo. È un fatto politicamente gravissimo. I cittadini che avevano votato il centrodestra alle ultime amministrative non avevano certo dato mandato ai rappresentanti della Lega di fare liason o inciuci col Pd'non usa mezzi termini per denunciare il comportamento politicamente inaccettabile della Lega di Modena. 'Come ribadito dal presidente Giorgia Meloni, Fratelli d'Italia resta l’unico partito indisponibile a qualsiasi accordo col Pd e i 5stelle. Ci auguriamo che l’incomprensibile voto della lega sia figlio di una ritardata insolazione estiva e non nasconda altro. Noi vogliamo anche con la lega costruire un’alternativa in questa città ed in questa regione ma se le premesse sono quelle che la lega vuole strizzare l’occhio al Pd dopo aver amoreggiato con i 5 stelle, la strada è lunga'