Cispadana e Bretella, il PD ripromette: al via entro l'anno

'Sulla situazione dell’Autobrennero, si concretizzerà nelle prossime la società in house composta solo da soci pubblici. Da questo passaggio sono convinto che trarranno benefici l’autostrada Cispadana e la bretella Campogalliano-Sassuolo'



Sarebbe questo l'annuncio fatto in commissione regionale dall'Assessore alla Mobilità trasporti e infrastrutture Andrea Corsini. Parole non diffuse alla stampa dall'ufficio stampa della Regione e o dall'Assessore stesso, bensì dal Consigliere regionale Palma Costi. Con queste parole - si legge nella nota stampa del consigliere Costi, l'assessore Andrea Corsini ha confermato, in Commissione regionale, l’avvio dei lavori per entrambe le opere entro il 2021.



'Le parole della Regione Emilia-Romagna per bocca dell'assessore Corsini in sede istituzionale sono la conferma che aspettavamo' - commenta la consigliera regionale Palma Costi -.



'E' positivo che si stia trovando la soluzione, la quadratura del cerchio, per superare l'impasse in cui si è trovata la società Autobrennero, architrave della realizzazione della Cispadana in relazione al rinnovo della concessione autostradale. La soluzione a cui si sta lavorando passa dal completo controllo pubblico della società, come ha confermato l’assessore Corsini, e noi abbiamo spinto perché questa soluzione, impostata dal Governo, blindi anche le condizioni per poter procedere alla realizzazione di infrastrutture attese troppo a lungo dai territori, a cominciare dalla Cispadana. Come Consigliera del PD - continua e conclude il consigliere Palma Costi - continuerò il confronto con la Giunta e i soggetti interessati al fine di mantenere il cronoprogramma detto oggi in commissione.”



Nella foto, il Consigliere regionale Palma Costi