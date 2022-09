Cispadana, la sinistra si trastulla da decenni, centrodestra unica gar

'Si capisce il valore della politica, e di chi fa politica, dai tempi delle risposte; i Romani avrebbero detto: “Bis dat, qui cito dat” ed evidentemente una strada importante come la Cispadana, per chi fa Politica nella Sinistra, non è una cosa importante visto che da oltre 10 anni si trastullano con Progetti più o meno evanescenti: autostrada, superstrada, 4 caselli, 3 caselli, no caselli, a pagamento, gratis.La Cispadana è richiesta a gran voce da tutto il tessuto imprenditoriale non solo emiliano ma nazionale visto che attraversa territori di grande rilievo umano ed economico a partire dal Distretto BioMedicale, e oggi siamo all'anno zero'. Il candidato del centrodestra nel collegio Uninominale 7 Carpi, comprendente l'area nord della provincia di Modena e parte del bolognese, commenta così l'ennesimo rinvio, per motivi legati all'esplosione dei costi, della Cispadana.

Una delle eterne opere incompiute del territorio da decenni attesa in tutto la parte nord della pianura padana capace di collegare l'Asse nord del Brennero al al mare adriatico.



'Conosco questi territori fin da quando sono stato Sottosegretario alle Attività Produttive (Galati lo è stato per più legislature nei governi Berlusconi), e non so se sono più stupito per questo ennesimo rinvio di cui sono venuto a conoscenza, legato ai costi esplosi negli ultimi mesi, o imparare che, anche senza questa problematica, ad aprile ci si prefigurava la Conferenza Servizi per l’autunno, ovvero con 6/7 mesi di rinvio.



Con l'ulteriore evidenza che capo di tutti questi rinvi c’è un Consiglio d’Amministrazione che viene pagato da più di dievi anni senza aver costruito un solo metro di strada'