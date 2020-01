Citofonata di Salvini, il caso finisce sul tavolo del Ministro Interno

La citofonata di Matteo Salvini al Pilastro finisce sul tavolo del ministro dell'Interno, Luciana Lamorgese. A presentare un'interrogazione alla Camera sulla vicenda è il deputato Pd Andrea De Maria, che chiede al titolare del Viminale 'se sia a conoscenza di quanto accaduto, se le autorità competenti abbiano richiesto a chi era presente sul luogo, a tutela della sicurezza di tutti, informazioni relative a quanto accaduto e quali siano nel caso i riscontri ricevuti'.Non è infatti solo la scena del campanello ad spinto De Maria a chiamare in causa Lamorgese. Il deputato dem cita infatti un'intervista della signora Anna Rita Biagini, la donna che ha accompagnato Salvini nel suo tour elettorale al Pilastro. Biagini alla stampa ha dichiarato infatti di essere stata contattata da 'un esponente delle Forze dell'ordine' il giorno prima che il leader del Carroccio facesse il suo blitz al Pilastro, ricevendo istruzioni sul fatto che 'qualcuno della Lega mi avrebbe chiamato perchè Matteo voleva venire qui'. Per questo De Maria chiede al ministro dell'Interno di far luce sulla vicenda. 'A prescindere da azioni legali a propria tutela che possano assumere i cittadini intteressati - afferma il deputato dem - il senatore Salvini ha compiuto un atto evidentemente molto discutibile e anche foriero di generare conflitti e tensioni, alla presenza di numerosi operatori delle Forze dell'ordine'.Intanto Facebook ha rimosso il video della citofonata. “Facebook ha rimosso il video in cui Salvini citofona a Yassin, bollandolo come spacciatore e rovinandogli la vita. Lo abbiamo detto sin dall’inizio che quello non era un comportamento lecito, ma incitamento all’odio. Questo è un segnale importantissimo. Ma non ci fermiamo qui”. Così, su twitter, Cathy La Torre, attivista e avvocato che si occupa della difesa del ragazzo del quartiere Pilastro a Bologna.