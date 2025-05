Cittadella della giustizia, dove eravamo rimasti

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.





Esattamente un anno fa, in piena campagna elettorale per le amministrative, il sottosegretario alla Giustizia Andrea Delmastro annunciava un progetto destinato a cambiare il volto della giustizia modenese, atteso da anni: la creazione della Cittadella della Giustizia nel comparto dell'ex Manifattura Tabacchi. Delmastro confermava l'offerta di acquisto dell'immobile per 7,8 milioni di euro, con l'obiettivo di formalizzare le procedure entro il 2024 e avviare la ristrutturazione su un progetto già esistente. L'enorme stabile, una volta riqualificato, dovrebbe ospitare tutti gli uffici giudiziari, compresi quelli del Tribunale e della Procura, oggi ubicati negli storici palazzi di Corso Canalgrande.



'La decisione del Governo è di acquistare finalmente il fabbricato dell’ex Manifattura da Cassa Depositi e Prestiti per 7.8 milioni già dal 2024 e, una volta acquistato, verranno investiti in totale 70 milioni di euro per adeguare il fabbricato alle necessità della giustizia modenese, a dimostrare chiaramente la vicinanza del Governo alla città'' - affermò il sottosegretario Del Mastro nel corso del suo sopralluogo nell'area del grande edificio ancora da ristrutturare totalmente.Oggi, a distanza di dodici mesi, il progetto ha compiuto passi concreti. La visita del Ministro della Giustizia Carlo Nordio a Modena rappresenta un momento chiave per fare il punto sulla situazione e informare la cittadinanza sullo stato delle procedure in atto. L'incontro si svolgerà presso il Tribunale di Modena, dove Nordio illustrerà pubblicamente lo sviluppo del complesso immobiliare dell'ex Manifattura Tabacchi, recentemente acquisito dal Ministero e destinato a diventare il nuovo polo giudiziario della città. .Nonostante i progressi, restano alcune criticità da affrontare. Uno dei problemi più urgenti riguarda la carenza di personale amministrativo e giudiziario, una questione che il Governo ha promesso di risolvere nel corso della legislatura. Il Tribunale di Modena, il secondo più grande della regione Emilia Romagna, soffre da anni di una crisi endemica di personale, e la nuova Cittadella della Giustizia dovrà garantire non solo spazi adeguati, ma anche risorse umane sufficienti per il corretto funzionamento del sistema giudiziario.La visita del Ministro Nordio rappresenta dunque un momento cruciale per verificare lo stato di avanzamento del progetto e per rassicurare la cittadinanza sull'impegno del Governo nel completare questa opera attesa da tempo.