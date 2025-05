'Clandestino spacciava e occupava casa: inaccettabile fosse ancora in Italia, l'espulsione sia certa'

L'arresto di un cittadino marocchino di 32 anni, irregolare sul territorio nazionale e accusato di detenzione di sostanze stupefacenti e occupazione abusiva di un appartamento a Sassuolo, ha riportato l'attenzione sulle lacune del sistema normativo in tema di espulsioni e rimpatri, anche in casi di reati commessi da soggetti irregolari.A sollevare la questione è stata Claudia Severi, coordinatrice comunale di Forza Italia, che ha sottolineato la gravità della situazione e la necessità di interventi concreti per garantire l'effettiva applicazione delle espulsioni. 'Ancora una volta plauso ai Carabinieri per l'efficacia dell'intervento, ma è inaccettabile che persone già destinatarie di provvedimenti di espulsione non solo non vengano rimpatriate, ma si sentano libere di occupare abusivamente case private e spacciare droga, come se nulla fosse. Così si vanifica il lavoro delle forze dell’ordine e si mina gravemente la percezione e l'oggettiva sicurezza nelle nostre comunità,' ha dichiarato Severi.Il tema delle espulsioni dei soggetti irregolari è da anni al centro del dibattito politico. Le attuali procedure burocratiche e la mancanza di accordi bilaterali efficaci con alcuni Paesi rendono l'esecuzione di un rimpatrio estremamente difficile e spesso inefficace. Un problema che coinvolge'Questo è un tema trasversale che prescinde dal governo nazionale di turno.Eppure è urgente affrontarlo con determinazione e concretezza: senza certezza della pena e senza certezza dell’espulsione, quando si tratta di stranieri che commettono reati – tanto più se clandestini o irregolari – non ci può essere sicurezza. E chi delinque non deve avere la sensazione di potersela cavare, magari per anni,' ha aggiunto Severi.Per evitare che casi simili si ripetano, Forza Italia chiede espulsioni immediate per i soggetti irregolari che commettono reati, sollecitando il governo a intervenire con misure più rigide e ad aggiornare le normative per garantire rimpatri più rapidi e certi. 'Chiediamo con forza che questo soggetto venga espulso immediatamente. Sassuolo, come ogni città italiana, merita legalità, rispetto delle regole e tutela per i propri cittadini onesti,' ha concluso Severi.