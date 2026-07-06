Colpito da malore nell'ospedale a cui ha dedicato una vita: Mirandola piange il Dr Brongo
Il noto cardiologo si trovava nell'ambulatorio ospedaliero quando si è accasciato davanti ai colleghi
Il dottor Brongo era in forze all’Ausl di Modena dal 1998 e, a Mirandola, si era fatto particolarmente apprezzare per la professionalità, l’esperienza e la grande dedizione al proprio lavoro e a sostegno del locale ospedale. La notizia ha scosso il mondo della sanità e l'intera comunità mirandolese dove Brongo era molto conosciuto. Inutili i tentativi di rianimazione
Da anni Lapressa.it offre una informazione indipendente ai lettori, senza nessun finanziamento pubblico. La pubblicità copre parte dei costi, ma non basta. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci segue di concederci un contributo. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di lettori, è fondamentale.
Nomadi: dal Comune 80.000 euro in più per includere Sinti e Rom
Ad un mese dall'attentato, informativa del sindaco con attacco al fratello di una vittima: 'In malafede, strumentalizza il dolore'
Sassuolo, ubriaco scatena il caos poi picchiato da un gruppo di persone: il caso diventa politico
Festa dell’Unità Città di Modena al Parco Amendola: domani si parteArticoli Recenti
'Chi ha parlato a La Pressa sarà fuori dalla Lega'
Nomine Modena: Fondazione Del Monte, il sindaco Mezzetti conferma Roberto Guerzoni
Legge regionale sul fine vita, Muzzarelli: 'Vogliamo dare diritto alla vita dignitosa, assicurare vera vita'
De Pascale scende al 12esimo posto per gradimento in Italia tra i presidenti di Regione