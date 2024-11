Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

'Comau è un patrimonio di competenze e innovazione che l’Italia non può permettersi di perdere – afferma Gidari -. È inaccettabile che Stellantis, che ha prosperato grazie alle capacità industriali italiane, scelga ora di sacrificare uno dei fiori all’occhiello del nostro Paese. La crisi di Stellantis, legata in gran parte a scelte manageriali che hanno portato a un crollo delle vendite, sta pesando su marchi storici italiani come Maserati e Alfa Romeo. Invece di rilanciare lavoro e produzione in Italia, si svende una risorsa strategica come Comau, mettendo a rischio posti di lavoro qualificati e competenze preziose. Anche l’Unione Europea ha le sue responsabilità, accusandola di non comprendere l’importanza del patrimonio industriale italiano'.'Mentre altri Paesi difendono le loro eccellenze, l'Italia assiste impotente a una desolante svendita: altri Stati attuino politiche industriali orientate alla protezione e al rafforzamento delle proprie risorse strategiche. La cessione di Comau è una sconfitta non solo per Stellantis, ma per l’intera nazione. Il nostro futuro economico non può essere messo nelle mani di chi tratta l’Italia come una mera riserva da sfruttare'.