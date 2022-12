Comitato Fermare la Guerra: oggi a Modena una firma per chiedere una tregua natazia

Anche Modena si mobilità per la pace.

Domenica 18 dicembre, dalle 17,15 sarà possibile firmare la petizione del Comitato Fermare la Guerra, indirizzata al governo italiano perché si faccia promotore della richiesta di una tregua di Natale nel conflitto che sta opponendo Russia e e Ucraina.

A ricordarlo il consigliere comunale di Modena sociale Beatrice De Maio.





'Un invito molto chiaro al governo italiano perché esca dall'immobilismo che lo vede in totale continuità con l' esecutivo Draghi e con la precedente maggioranza e prenda un'iniziativa per favorire l'inizio di in processo di pace più che mai necessario, non solo per le due nazioni che si stanno scontrando ma anche per l'Italia e l' Europa occidentale che subiscono il peso economico del drammatico aumento dei costi dell' energia, con una deindustrializzazione che avanza, tutta a vantaggio degli Usa che esportano gas liquido verso il continente europeo e rimettono in ordine la propria bilancia dei pagamenti, da molti anni sbilanciata verso le importazioni' - afferma la De Maio.