'Quanto sta emergendo dalla commissione d'inchiesta Covid è semplicemente inquietante. L'audizione odierna della società JC ha evidenziato la serie di decisioni, omissioni, mancati controlli, falsità tutte protese a realizzare una commessa miliardaria in favore di soggetti scelti dal commissario Arcuri pur in assenza di certificazioni dovute. Sorprende il silenzio che da troppo tempo avvolge la vicenda, salvo qualche rara eccezione'. A parlare è il capogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera, Galeazzo Bignami.'Sorprende anche che nessuno dei soggetti che si prodiga nel parlare di salute degli italiani si soffermi sul fatto che grazie ad Arcuri e compagni sono state immesse milioni di mascherine che hanno esposto gli italiani a contagi e malattia. Fratelli d'Italia andrà avanti per chiarire i tanti punti oscuri di questa vicenda, consapevoli che in molti, invece, opereranno perchè non sia fatta piena luce su quanto avvenuto' - chiude Bignami.