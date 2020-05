Commissione UE: pacchetto italiano da 172 miliardi, 82 a fondo perduto

Un piano economico importante, finanziato con le risorse del Recovery fund, quello proposto dalla Commissione europea. Un piano da 750 miliardi previsti (500 di aiuti e 250 di prestiti), all'interno del quale il pacchetto italiano ammonta a 172,7 miliardi: 82 a fondo perduto e 91 di prestiti.

La proposta della commissione Ue è 'un risultato assolutamente impensabile solo fino a qualche mese fa, e un primo passo significativo in vista del negoziato al Consiglio europeo del 19 giugno in cui bisognerà portare a casa questo importante risultato' - affermano fonti di Palazzo Chigi parlando di 'grande soddisfazione' nello staff della presidenza del Consiglio.



Esulta la parlamentare europea emiliano-romagnola Elisabetta Gualmini (PD): 'E’ un passo in avanti storico per l’Europa e per le prossime generazioni. Avevamo chiesto un piano adeguato alla portata di questa crisi, con misure immediate per rispondere ai bisogni delle persone e allo stesso tempo con una visione di lungo termine, perché la crisi innescata dal Covid-19 può colpire l’esistenza stessa dell’Europa. La risposta arrivata oggi va in quella direzione: l’Europa c’è, eccome. E’ all’altezza delle nostre aspettative'