'Comparto Vaciglio: infiltrazioni, disagi e interruzioni d'acqua: Comune intervenga'

E' quanto dichiara Andrea Mazzi, capogruppo di Modena in ascolto, che ha presentato oggi due interrogazioni in consiglio comunale dopo un percorso di alcuni mesi realizzato dal gruppo consiliare di minoranza fatto di incontri coi residenti riuniti nel Comitato Inquilini Parco Estense, sopralluoghi ed approfondimenti in merito alle cinque palazzine di via Nilde Iotti, all’interno del comparto Vaciglio, dove sono stati realizzati 124 alloggi di Edilizia Residenziale Sociale (ERS), da destinare interamente ad affitto calmierato.
'Questo genere di interventi di “social housing” sono importanti per una città come Modena – continua Mazzi – perché dovrebbero rispondere alle esigenze abitative della famiglie a reddito medio-basso.
'Quella del “Comparto Vaciglio è stata un'operazione complessa – conclude Mazzi – che non ha portato ai risultati sperati. Gli edifici, dopo la realizzazione a cura di note imprese di costruzioni modenesi, sono stati ceduti in blocco al Fondo Emilia Romagna Social Housing, un Fondo comune di investimento gestito da una Società di gestione del risparmio che opera nel settore immobiliare, facente parte di un gruppo bancario, fondo partecipato anche dalla Fondazione di Modena e dal Fondo Investimenti per l’Abitare gestito da Cassa Depositi e Prestiti, una delle principali istituzioni finanziarie dello Stato italiano. Chiedo di adottare misure per evitare che le stesse problematiche si ripetano anche negli alloggi ERS in corso di realizzazione come all'ex Mercato Bestiame e all'ex Consorzio Agrario'.