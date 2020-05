Comune di Modena: 15.000 euro al mese per il 'robocop delle multe'

Il suo costoso noleggio (15.000 euro al mese), è giustificato formalmente con l'obiettivo di aumentare la sicurezza e di svolgere una funzione deterrente nei confronti dei comportamenti scorretti alla guida, ma a ben guardare il sistema appare, a tutti gli effetti, come un vero e proprio cacciatore di multe. Si chiama “Safer Traffic Mobile”, ed è commercializzata in esclusiva dalla Safer Place Ltd, con sede a Tel Aviv, la nuova strumentazione che sarà presto in dotazione in via sperimentale sui mezzi della polizia locale di Modena. Al costo di 45.000 euro per 2 mesi e mezzo di prova. Costituita da 6 telecamere in alta definizione installate a bordo di un veicolo, serve ad accertare le violazioni in modalità dinamica e fissa. Se paragonata ad altri strumenti di rilevazione, la strumentazione, si legge nella determina di stanziamento della cifra necessaria per il noleggio dell'apparecchiatura, ha la peculiarità di effettuare la ripresa a 360 gradi di tutto ciò che è intorno al veicolo sul quale è installata, nonché la possibilità di salvare tutti i filmati e gli accertamenti esegui dall’operatore direttamente sul PC di bordo senza trasmissione di dati in rete o a servizi internet. Inoltre, il Safer Traffic mobile prevede la possibilità, senza necessità di implementazioni hardware o software, di accertare le violazioni stradali cosiddette statiche quali ad esempio, divieti di sosta, sosta in doppia fila, attraversamenti pedonali.La possibilità di aumentare le multe è concreta. E per un Comune come quello di Modena che ha previsto in bilancio il raddoppio degli introiti da sanzioni al codice della strada, portato ad una previsione di 20 milioni di euro per il 2020, 2021 e 2022 potrebbe anche essere funzionale.Per averla, l'unica soluzione è, per via del brevetto esclusivo, quella della formula del noleggio che comprende, oltre alla fornitura ed installazione dell'apparecchiatura, anche i supporti software e la personalizzazione del sistema, incluse le specifiche codifiche delle violazioni, le codifiche delle vie della città e l’esportazione nel sistema di back office in uso, e la formazione di 10 operatori di Polizia Locale. Il tutto per un impegno di spesa di € 37.500,00 oltre oneri IVA per complessivi € 45.750