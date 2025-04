'Concessione A22: determinati ad ottenerla. Investimenti necessari per azzerare incidenti'

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.





È stato pubblicato il bando di concessione cinquantennale dell’autostrada A22, un’opportunità strategica che prevede oltre 10 miliardi di euro di investimenti. Autobrennero ha partecipato alla gara, e nel corso del convegno nazionale sulla mobilità del futuro tenutosi oggi a Modena, l’amministratore Delegato Diego Cattoni ha fatto il punto sulla situazione e sulle prospettive delle e le procedure e della società.



A che punto siamo? Quale è il cronoprogramma per il rinnovo della concessione dell’A22 e quali sono i tempi previsti?

'Innanzitutto, è stato pubblicato un bando di gara con la finanza di progetto, un passaggio estremamente importante. In questo momento siamo nella fase di gara. La fase 1 prevede, entro il 31 maggio, la presentazione da parte degli interessati della domanda principale per la concessione, come stabilito dal concedente e dal Ministero.

Successivamente si passerà alla fase 2, in cui il Ministero verificherà i requisiti dei partecipanti e selezionerà i soggetti ammessi. Ci aspettiamo di entrare nella parte decisiva della procedura nella seconda parte dell’anno'.'Da parte nostra c’è grande determinazione e pieno interesse a proseguire nel progetto. Il bando prevede oltre 10 miliardi di euro di investimenti, e il nostro obiettivo è quello di realizzare concretamente queste opere, fondamentali per il sistema Paese. Ricordo che sull’asse dell’Autobrennero transita la maggior parte dell’import-export italiano. Ci troviamo nel cuore produttivo d’Europa, tra Lombardia, Emilia-Romagna e Veneto, dove si concentra il più alto valore aggiunto industriale dell’intera area europea.

La mobilità è uno degli assi portanti di questo sistema produttivo: quest’area ha bisogno di infrastrutture moderne, e noi siamo pronti, preparati e determinati a metterle in campo. Abbiamo un progetto ambizioso, ma per poterlo avviare serve la concessione'.'Il nostro progetto prevede il primo Green Corridor d’Europa. Cosa significa un’autostrada a incidenti zero ed emissioni zero. Vogliamo azzerare gli incidenti grazie alla tecnologia e alla digitalizzazione, creando un’infrastruttura che guida i veicoli. E vogliamo azzerare le emissioni grazie alla transizione ecologica, stimolando l’adozione di tecnologie pulite. Ad esempio, stiamo sviluppando punti di rifornimento per l’idrogeno verde, in particolare per il traffico pesante, che avrà in questo vettore energetico una risorsa chiave. Siamo impegnati su due direttrici: la digitalizzazione e la sostenibilità ambientale. C’è poi il tema fondamentale dell’intermodalità: colleghiamo gomma, ferro e acqua, investendo in infrastrutture che permettano il passaggio efficiente delle merci tra i diversi mezzi di trasporto. Crediamo fortemente in un modello di mobilità integrata, moderna e sostenibile'.