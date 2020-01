Confronto finale

Fino all'ultimo ci sarà battaglia ma giovedì 23 gennaio, oggi, rimarrà nella memoria modenese di queste elezioni il giorno del confronto e del duello politico finale, seppur a distanza dei due candidati sostenuti dalle principali coalizioni in lista. La sfida è tra loro due: Borgonzoni e Bonaccini. Sfida che oggi si declinerà in diversi appuntamenti in provincia. Lucia Borgonzoni inizierà da Campogalliano, comune che è anche residenza dello sfidante Bonaccini, sarà accompagnata dal governatore della regione Veneto Luca Zaia, in una azienda specializzata nella lavorazione della frutta, alle ore 14 in diretta su Radio Bruno e alle ore 20,15 (dopo avere partecipato con Matteo Salvini alla manifestazione elettorale a Bibbiano), sarà di nuovo a Modena, in un caffè di viale Rimembranze a Modena.Ad accompagnare gli eventi politici del penultimo giorno di campagna elettorale (dalla mezzanotte di venerdì scatterà il buio elettorale), ci saranno anche i big. Della Lega, in particolare. Con il numeri uno e due della Lega. Giancarlo Giorgetti sarà alle 10.45 all'auditorium Confcommercio per parlare di prospettive economiche insieme alla candidata Isabella Bertolini, mentre Salvini ripercorrerà le strade di Modena, ed in particolare quelle della zona Tempio Stazione, a partire dalle ore 12,30 per poi, alle 13,15 tenere un discorso in piazza GrandeA poca distanza, in piazza Matteotti, dalle ore 19, sarà la coalizione di centro sinistra a sostegno del candidato alla presidenza Stefano Bonaccini a tenere l'evento di chiusura della campagna elettorale a Modena. A supporto di Bonaccini, sul palco, ci saranno il sindaco di Modena Giancarlo Muzzarelli, il sindaco di Bergamo Giorgio Gori e, a chiudere, il presidente uscente e ricandidato della Regione Stefano Bonaccini.