Improvvide e per certi versi illegittime. Così il Premier Conte ha definito le iniziative autonome delle Regioni che in queste ore, da Veneto Lombardia, fino ad arrivare alla Calabria dove la neo Presidente Iole Santelli ha annunciato l'apertura di bar e ristoranti con posti all'aperto. 'Possiamo prospettare interventi specifici differenziati per regione ma questo sarà deciso a livello centrale solo quando riusciremo a definire le previsioni degli andamenti del contagio. Su questo punto è al lavoro il Ministero della Salute





I datigestita nel ministero,



Anche adesso stato di conoscenze non soddisfacente ma preferibile rispetto alle opinioni

Libere opinioni



Maggio 150 test sierologico numero di cittadini selezionati dall'istat



Tendenza al contagio un ministero della salute



di singoli enti locali



Mobiliterà 4 milioni di italiani



Non appena andamento dei dati epidemiliogi lo permetteranno



Nel decreto rafforzate le misure del cura italia 25 miliardi sostegno del lavoro disoccupeazioni indennizzi per colf già rinviati accisa





Economa

Crediti saranno abloccati 12 miliardi di euro a favore di regione, province ed enti locali di crediti di imposta



a Fondo perdito per le piccole imprese



bonus per strutture ricettive



Progetti territoriali nella diritto anche al gioco attività motoria senza compromettere



Nido scuole di infanzia destinate ai bambini con esperieze e mobilitazioni territoriali



disabilità



negozio interruttore digitale di collettività senza dipendenti pubblici appalti edilizia



Non mi sfugge affatto la portata riserve di legge del principio di legalità la nostra Costituzione pone a Baluardo i diritti fondamentali della persona queste garanzie non siano state trascurati nei affievoliti nella loro portata Innanzitutto con la deliberazione del Consiglio dei ministri del 31 gennaio scorso vorrei ricordarlo a volte il dibattito pubblico lo dimentica è stato deliberato per la durata di sei mesi lo stato di emergenza di emergenza Nazionale dal q



uale discendono precise conseguenze giuridiche come prevede il codice di protezione civile che lo ricordo è un incontro con la fonte primaria di carattere generale a cui la cui



legittimità è stata filtrata positivamente della corte costituzionale che ha ritenuto giustificato la misura la e riduzione di misure eccezionali nel caso in cui la vita stessa della popolazione siano in pericolo la a questa prima base di legittimazione se n'è aggiunta un'altra quella dei decreti-legge numero 619 del 2020 in particolare il decreto legge numero 19 ha offerto un'ampia e articolata e copertura di legge suscettibile a mio avviso di superare indenne ogni possibile sbaglio esame di costituzionalità



Poi carettere di eccezionalità





la copertura offerta dalla indizione dello stato di emergenza con decreto con le misure che possono essere adottate Integra in modo esaustivo di Rispetto del principio di legalità nella consapevolezza che la fonte primaria Poste a disciplinare solo fino a un certo misure le risposte che l'ordinamento è chiamato offrire per una condizione di carattere eccezionale e straordinario ti richiede inevitabilmente di preservare un certo grado di discrezionalità alle autorità amministrativa Tanto più che questo è vero Considerando che come pure stato autorevolmente osservato in dottrina che una pandemia come quella che stiamo vivendo non è un fatto puntuale un'alluvione un terremoto che si verificano una volta per tutte la pandemia e processo che si sviluppa secondo una continua imprevedibile evoluzione questo quindi impone necessariamente una maggiore tolleranza circa il grado di determinazioni determinatezza delle norme primarie che legittimano la normativa secondaria il diritto costituzionale lo ricordo e soprattutto a equilibrio equilibrio nei rapporti tra poteri nei tra bilanciamento dei diritti delle garanzie quando come in questa stagione sono in gioco il diritto alla vita il debito alla salute bene che oltre a vantare un carattere fondamentale attenzione costituiscono essi stessi il presupposto per il godimento di ogni altro diritto Allora le scelte per quanto tragiche diventano addirittura obbligate



Tesi sui diritti fondamentali dei cittadini italiani sono consapevole della portata del provvedimento che andavano incide su diritti fondamentali dei cittadini ho avvertito sempre la piena consapevolezza di agire in scienza e coscienza per la difesa di un bene primario di valore assoluto rispetto di quale altri diritti per quanto fondamentali non possono che recedere come giurista e come persone cresciute educati ai valori democratici Alberto come profondamente ingiusta l'accusa di avere irragionevolmente arbitrato con presso le libertà fondamentali per un tempo determinato e ci auguriamo di più breve più limitato possibile Ci auguriamo di solidi presupposti giuridici si è deciso di ricorrere instrumente con carattere di generalità Grazie grado di coinvolgimento i tanti progetti che poteva assicurare la più adeguata garanzia unità all'elettricità necessarie per potersi adattare ad una situazione rapida imprevedibile ed in evoluzione alcune misure così sensibile Alcuni hanno detto che tali misure il Parlamento non sarebbe stato adeguatamente coinvolto è stato anche avanzata la proposta che il parlamento possa intervenire non solo successivamente la gestione del VPN Come già previsto dal decreto legge numero 19 Ma anche in via preventiva evidentemente prevedendo l'obbligo di trasmissione alle camere del decreto affinché le commissioni parlamentare possono determinare il determinato termine un parere pur consapevole delle produttive del parlamento ricordo che le misure adottate sono rese l'esito di Decisione ispirate non solo ai Principi di massima precauzione le emergenze in atto ha richiesto che queste fondamentali principi telefilm classe un altro forse ancora più importante la tempestività condizione imprescindibile per Che misure così incisive fossero realmente efficaci e questo non vale soltanto per i primi decreti adottati si pens